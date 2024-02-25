ختام فعاليات البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بشرم الشيخ.. صور

اختتمت فعاليات البطولات العربية الأفريقية للترايثلون، التي احتضنها خليج نعمة بمدينة السلام شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث تنفذ من 22 لـ25 فبراير، وتشمل كأس العرب وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وكأس العرب وأفريقيا للناشئين وأيضا كأس إفريقيا للباراترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكواترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

أقيمت البطولات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لرياضة الترايثلون، وبحضور اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لرياضة الترايثلون، وتنفيذًا لخطة نشاط الاتحاد المصري للترايثلون للموسم الرياضي 2023-2024.

وشملت البطولة كأس العرب وكأس أفريقيا المُحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس 2024 وكأس العرب وأفريقيا للناشئين، وأيضًا كأس أفريقيا للباراترايثلون المُحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكواترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

شارك محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في توزيع الجوائز علي المشاركين كما تسلم درع تكريم للمديرية على الجهد المبذول لإنجاح فعاليات البطولة والتي يشارك في تنظيمها متطوعي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لرياضة الترايثلون، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لرياضة الترايثلون.

وأكد أحمد مسعد وكيل المديرية أن إطلاق بطولة الترايثلون من شرم الشيخ يأتي استكمالا لمسيرة النجاح الرياضي الذي تقدمه المدينة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن بطولات الترايثلون تنطلق سنويًا من مدينة السلام، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة الباراترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم والتي تساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.

الجدير بالذكر انه شارك في البطولة 500 لاعب،150 أجنبي و350 عربي، من 8 دول عربية، و20 دولة أوروبية وأفريقية.

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