ارتفاع قتلى حريق بمبنى سكني في "فالنسيا" الإسبانية إلى 10 أشخاص

ارتفعت عدد الوفيات جراء نشوب حريق ضخم في مبنى سكني متعدد الطوابق بمدينة "فالنسيا" الواقعة شرقي إسبانيا إلى 10 أشخاص.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال) الأسبانية أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سافر أول أمس الجمعة، إلى مدينة فالنسيا للإعراب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف بعد عن السبب وراء اندلاع الحريق.

كانت عمدة مدينة فالنسيا ماريا خوسيه كاتالا أعلنت أول أمس الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. وقالت عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي: "لا توجد كلمات يمكنها وصف الألم الهائل الذي تشعر به مدينة فالنسيا الآن،" معربة عن دعمها الكامل وخالص تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.

وقال الخبراء إن المبنى كان مغطى بطبقة شديدة الاشتعال، مما قد يكون سببا في الانتشار السريع للحريق بعد اندلاعه في الطابق الرابع.