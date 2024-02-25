ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ارتفاع قتلى حريق بمبنى سكني في "فالنسيا" الإسبانية إلى 10 أشخاص

حريق بمبنى سكني في
حريق بمبنى سكني في فالنسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت عدد الوفيات جراء نشوب حريق ضخم في مبنى سكني متعدد الطوابق بمدينة "فالنسيا" الواقعة شرقي إسبانيا إلى 10 أشخاص.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال) الأسبانية أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سافر أول أمس الجمعة، إلى مدينة فالنسيا للإعراب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف بعد عن السبب وراء اندلاع الحريق.

كانت عمدة مدينة فالنسيا ماريا خوسيه كاتالا أعلنت أول أمس الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. وقالت عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي: "لا توجد كلمات يمكنها وصف الألم الهائل الذي تشعر به مدينة فالنسيا الآن،" معربة عن دعمها الكامل وخالص تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.

وقال الخبراء إن المبنى كان مغطى بطبقة شديدة الاشتعال، مما قد يكون سببا في الانتشار السريع للحريق بعد اندلاعه في الطابق الرابع.

قتلى حريق مبنى سكني مدينة فالنسيا الإسبانية أشخاص