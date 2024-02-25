صدمها قطار.. التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها فوق قضبان سكة حديد بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة عثر عليها فوق قضبان السكة الحديد بالعياط، وذلك عقب مناظرة الجثة وورود تقرير من مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



بداية الواقعة

تلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بقرية القطوري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة سيدة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمها القطار مما تسبب في مصرعها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.