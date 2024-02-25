مجموعة السبع تدعو روسيا إلى "الوقف الفوري" لحربها على أوكرانيا

دعت مجموعة السبع، روسيا إلى "الوقف الفوري" لحربها وسحب قواتها العسكرية بشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا.

كما دعا زعماء المجموعة في بيان مشترك أصدروه أمس السبت، جميع "البلدان" إلى احترام القانون الدولي وعدم الإقرار أو التغاضي بأي حال من الأحوال عن محاولات روسيا؛ "للاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وتعهد زعماء المجموعة، بمواصلة زيادة "كلفة الحرب الروسية وخفض مصادر عائداتها وإعاقة جهودها لبناء ماكينتها الحربية؛ الأمر الذي تظهره مجموعة العقوبات التي تبنيناها أخيرا"، مطالبين - في الوقت نفسه - مانحي أوكرانيا بالمصادقة على مساهمتهم المالية للعام 2024.

ورفضت المجموعة - بحسب البيان الذي نشره موقع البيت الأبيض - الاعتراف بـالانتخابات - الماضية والمستقبلية - التي تجريها روسيا في "أراضي أوكرانيا، ولا بنتائجها".

وقالت إنها ستواصل اتخاذ إجراءات ضد "الجهات الفاعلة من الدول الثالثة"، التي تدعم ماديًا حرب روسيا، بما في ذلك من خلال فرض إجراءات إضافية على الكيانات، حيثما كان ذلك مناسبًا، في "دول ثالثة".

ودعت المجموعة، المؤسسات المالية إلى الامتناع عن دعم "آلة الحرب الروسية وتعهدت باتخاذ الخطوات المناسبة؛ بما يتوافق مع الأنظمة القانونية الخاصة بهم، لردع هذا السلوك".. قائلة: إن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى التي تسهل حصول روسيا على العناصر أو المعدات اللازمة لقاعدتها الصناعية الدفاعية تدعم الإجراءات التي تقوض سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وعقد زعماء مجموعة السبع مؤتمرا عبر الفيديو، نظمته إيطاليا، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الذكرى الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا.