برلين السينمائي 2024.. "Dahomey" يتوج بجائزة الدب الذهبي

توج الفيلم الوثائقي “Dahomey” للمخرجة ماتي ديوب، بجائزة الدب الذهبي كأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ74.

تدور أحداث الفيلم حول عودة 26 من الكنوز الملكية لمملكة داهومي من باريس إلى بلدهم الأصلي، جمهورية بنين الحالية. وإلى جانب الآلاف من القطع الأثرية الأخرى، حيث نهبت القوات الاستعمارية الفرنسية هذه القطع الأثرية في عام 1892. ولكن ما هو الموقف الذي يجب أن نتبعه في التعامل مع عودة هؤلاء الأجداد إلى وطنهم في بلد كان عليه أن يمضي قدما في غيابهم؟ يحتدم الجدل بين الطلاب في جامعة أبومي كالافي.

وترأست الممثلة والمخرجة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونجو، لجنة تحكيم المسابقة الدولية، لتصبح ثانِ امرأة تتولى المنصب على التوالي، بعد زميلتها الممثلة كريستين ستيوارت.