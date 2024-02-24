خطة عمل مستقبل وطن وقرارات تنظيمية جديدة فى اجتماع أمانات المنوفية والغربية

واصل النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، لقاءاته التنظيمية بعقد اجتماع تنظيمي موسع، ضم أمانات محافظتي الغربية والمنوفية، بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات أمانة التنظيم المركزية، وهيئات مكاتب أمانات محافظتي المنوفية والغربية.

تناول الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة واستكمال تشكيلات الأمانات وتجديد العضوية وصدور قرارات تنظيمية قريبا، والاستعداد لإقامة العيد من الفعاليات المختلفة خلال الفترة القادمة.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن القيم والمبادئ والأسس التي يقوم عليها حزب مستقبل وطن هي سبب نجاح الحزب منذ نشأته وصولا للاستحقاق الرئاسي.

من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أهمية الدور الذي يقوم به حزب مستقبل وطن سواء في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

بدوره، تحدث النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، عن أهمية الهيكل التنظيمي للحزب كركيزة صلبة وقوية للنجاح والتقدم.

وفي الوقت نفسه، قال النائب عصام هلال، إن حزب مستقبل وطن يسعى من بين جملة من الأهداف إلى تحقيق الاستقرار في الشارع المصري ومساندة الدولة في خطط التنمية.

