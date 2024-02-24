سكرتير عام البحيرة يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بدمنهور.. صور

افتتح اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، كامل غطاس السكرتير العام المساعد، معرض أهلاً رمضان بأرض المعارض أمام سينما النصر، والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعد المعرض هو ثالث معارض “أهلاً رمضان” بعد افتتاح معرضى الرحمانية.

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان"

تفقد السكرتير العام، أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق

وأكد أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.