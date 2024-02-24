ضبط عاطل لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب على بعض المواطنين وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (2مليون جنيه) مقابل إستخراج تأشيرات سفر لهم بالخارج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط (عاطل – له معلوامت جنائية ، ومطلوب التنفذ عليه فى عدد من القضايا بتهم "نصب وتبديد") .. حيث قام المذكور بالنصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال تأسيس شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب تسليهم عقود وهمية منسوبة للعديد من الشركات بالخارج ، وقيامه عقب ذلك بإغلاق مقر الشركة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة ،وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – عدد من الكارنيهات وشهادة "مزورين" تحمل بيانات المتهم منسوبة لجهات ومؤسسات مختلفة "وهمية وبألقاب منتحلة" – بطاقة دفع إلكترونى "المستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياه" – دفتر إيصالات أمانة – 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.