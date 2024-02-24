مهرجان برلين السينمائي يكشف عن جوائز «فيبرسي» لعام 2024

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن جوائز الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين “فيبرسي”، على هامش النسخة الـ74 والتي تختتم فعالياتها مساء اليوم السبت، بإعلان الفائزين بجوائز الدب الذهبي.

وفاز كل من مريم مقدم و بهتاش سنيحة، بالجائزة الأولى عن فيلمهما “My Favourite Cake” المشارك في المسابقة الرسمية. أما الدراما الكوميدية “Sleeping with Your Eyes” للمخرجة نيلي ووهلاتز، ففازت بجائزة “فيبرسي” كأفضل فيلم في مسابقة “Encounters”.

وحصد الفيلم الوثائقي “Faruk” للمخرجة التركية أسلي أوزجي، جائزة أفضل فيلم في قسم “البانوراما”. كما فاز فيلم “The Human Hibernation” للمخرجة آنا كورنوديلا كاسترو، بالجائزة كأفضل فيلم في مسابقة “Forum”.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن الدافع وراء اختيار فيلم “My Favourite Cake” بالمسابقة الرئيسية: “قصة حب بين اثنين من كبار السن الوحيدين، تدور أحداثها في جو حزين في المجتمع الإيراني اليوم، ويتم سردها بطريقة جميلة ومؤثرة مع الفكاهة والتعاطف”.

واضافت في تقريرها عن فيلم “Sleeping with Your Eyes”: “تأمل ساحر حول العولمة المفرطة، مما يجعل كل شيء متطابقًا ومفهومًا ووحيدًا. من خلال استكشاف مجموعة قصص المهاجرين المتجمعة معًا، يعكس بطل الرواية ذو الشخصية الجذابة حياة العمال البدو في مدينة برازيلية ساحلية. تعمل البنية المتعددة اللغات للفيلم بشكل عضوي ضمن بنيته السردية متعددة الطبقات، مما يحول التجارب الفردية إلى أمثال عالمية. المسافرون والمهاجرون، العشاق، والمصابون بالملل يسكنون في قصة داخل قصة باقية اجتماعيًا وفنيًا وشخصيًا”.

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