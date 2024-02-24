حبس عاطل في حيازة فرد خرطوش ومواد مخدرة بالمطرية



قررت نيابة المطرية حبس عاطل لحوزته فرد خرطوش ومواد مخدرة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة بمنطقة المطرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بقيام عاطل بحوزته المواد المخدرة، وترويجها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلي المتهم ، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة من ضبطه بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته بندقية خرطوش– فرد خرطوش- عدد من الطلقات كمية لمخدر البودر الخام – كمية من البودر المخدر - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - 2 ميزان حساس – مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

