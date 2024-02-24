لا شبهة جنائية في العثور على جثة شخص داخل موقف الأتوبيس بالدقي

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة شخص داخل موقف أتوبيس بدائرة القسم، أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل موقف الأتوبيس بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شخص من الهائمين لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وبتوقيع الكشف المبدائي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب، ولا شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.