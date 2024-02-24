الإثنين.. جامعة أسيوط تستضيف "قمة تيكني" للتكنولوجيا وريادة الأعمال

تستضيف جامعة أسيوط أعمال "قمة تيكني" Techne Drifts ، للتكنولوجيا وريادة الأعمال، يوم الإثنين المقبل، بقاعة (٦) بالمبني الإداري (قاعة المتحف)، حيث يركز هذا الحدث الدولي على الاستثمار وريادة الأعمال متعدد الصناعات، ويهدف إلى التأثير على قطاعات متعددة وأصحاب المصلحة في مجتمعات الشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال عرض التقنيات المختلفة وتطبيقاتها في كل صناعة.

وأشار الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف العام على نادي ريادة الأعمال، ومستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، إلى إن جولات تيكني Techne Drifts هو حدث يهدف إلى تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة في محافظات مصر، وتقام الجولات على مدار السنة في مدن مصر المختلفة، وتعد جزء من حملة ترويجية هدفها دعم رواد الأعمال وتعزيز البيئة الريادية في مصر.

الجدير بالذكر أن المحتوى مُقسم لمحادثات، ومحاضرات ملهمة، وورش عمل تفاعلية، ومناقشات في مجالات مختلفة، ومتحدثين من كبرى الشركات في القاهرة؛ لتعزيز المعرفة، وتبادل الخبرات بين أفراد مجتمع الأعمال في مصر للشركات الناشئة.