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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

البطل "بشار محمد" يقتنص الميدالية الذهبية بفعاليات الترايثلون بشرم الشيخ

جانب من تكريم المحافظ
جانب من تكريم المحافظ للبطل بشار محمد
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كرم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، البطل " بشار محمد رمضان" من ذوي الهمم من أبناء المحافظة؛ لحصوله علي الميدالية الذهبية بسباق الـاكواثلون ضمن فعاليات البطولات العربية الأفريقية للترايثلون التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 الي 25 فبراير الجاري.

واشاد محافظ جنوب سيناء بالنتائج التي حققها البطل مما جعله نموذجا وقدوة لأبناء المحافظة، كما أثنى علي والدته التي وفرت المناخ الملائم، وقامت بنفسها بمساعدته علي التدريب والحصول علي الميدالية الذهبية، وكذا كابتن الفريق الكابتن أحمد فؤاد، وسلم  المحافظ  البطل مكافأة مالية تشجيعا له وتحفيزا لاستمراره في حصد الميداليات الذهبية ورفع اسم المحافظة عاليا.

 وتشمل فعاليات  البطولات كأس العرب وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وكأس العرب وأفريقيا للناشئين وأيضا كأس إفريقيا للبارا ترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكوا ترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

وتقام الفعاليات تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياصة، تنظيم الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لرياضة الترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

يشار إلى أن بطولات الترايثلون تنطلق سنويًا من مدينة السلام، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة البارا ترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم والتي تساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.

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بطولة كأس إفريقيا للترايثلون - شرم الشيخ - اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء البطل بشار محمد رمضان