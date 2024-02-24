قصف إسرائيلي لمنزل وسط رفح بغزة يُسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين

استشهد، اليوم السبت، سبعة فلسطينيين، بينهم طفل، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد سبعة أشخاص جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين، يؤوي نازحين، من عائلات أبو حمرة، وأبو سلطان.

وشن طيران الاحتلال غارة على المدينة، التي نزح إليها أكثر من مليون ونصف المليون شخص من أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وسط أوضاع معيشية وإنسانية غاية في الصعوبة.

وفي وقت سابق اليوم، أوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر، راح ضحيتها 92 شهيدا، و123 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29،606 شهداء، و69،737 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقد نددت الفصائل الفلسطينية بالجريمة الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.