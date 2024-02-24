الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي وفيليكس يقودان هجوم برشلونة أمام خيتافي

يستضيف برشلونة نظيره خيتافي، اليوم السبت، على ملعب لويس كومبانيس، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

أعلن تشافي هيرنانديز،المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل لاعبيه حيث عاد جواو فيليكس إلى التشكيل الأساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة، بينما لعب رافينيا أساسياً للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة.

وتعكس اختيارات تشافي رغبته في مزج الخبرة والشباب في التشكيل، حيث يعتمد على خبرة تير شتيجن وأراوخو وكوندي في الدفاع، وخبرة دي يونج وجوندوجان في خط الوسط، بينما يُعول على حماس فيليكس ورافينيا في الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، كوبارسي، جوليس كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يحتل يحتل المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما يأتي خيتافي فى المركز العاشر برصيد 34 نقطة.