أوكرانيا تتعرض لموجة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، في بيان اليوم السبت، إن القوات الروسية قصفت أهدافا في أنحاء البلاد خلال الليل باستخدام صواريخ وطائرات بدون طيار (مسيرات)، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وخلال الهجوم، أسقطت القوات الأوكرانية صاروخين موجهين من طراز "X-59"و 12 مسيرة تحلق فوق مناطق كيروفوهراد وأوديسا وميكولايف.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن شخصا قتل بعد استهداف مبنى سكني في أوديسا. ونقل ثلاثة اشخاص الى المستشفى فيما تم انقاذ اخر من تحت الانقاض.

وفي بيان منفصل، أعرب ميكولا أوليشوك قائد سلاح الجو الأوكراني، عن امتنانه للقوات الأوكرانية على "عملها القتالي الممتاز" خلال الهجمات.