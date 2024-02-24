أقوال سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة بالشروق

السبت 24/فبراير/2024 - 04:47 م

أدلى سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف الفتاة "حبيبة "بطريق السويس بمنطقة الشروق باعترافات لرجال الشرطة عقب ضبطه.

وقال المتهم، إنه لم يحاول اغتصابها، وأنه كان يقوم برش العطر داخل السيارة لتلطيف الأجواء.

وتابع المتهم: "ملمستهاش وهى فكرت انى بعاكسها ونطت من العربية واتعورت وأنا هربت علشان خفت من الحكومة".

‏ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة على طريق السويس في الشروق.

وأصيبت فتاة تدعى حبيبة الشماع بنزيف داخلي وكسور وسحجات في مناطق متفرقة بالجسم، ونُقلت إلى المستشفى، بعد أن قفزت من سيارة متحركة.

‏ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على سائق سيارة أوبر متهم بمحاولة خطف فتاة على طريق السويس في الشروق.

تعرضت فتاة لمحاولة اختطاف في مدينة الشروق داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالقاهرة.

وتداول رواد منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا لشقيقة الفتاة، كتبت فيه: "أنا بكتب الـ post ده علشان أحكي ليكم اللي حصل لبنت عمي، علشان أولًا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامه، حالتها لسه في خطر"

وجاء في المنشور: “حبيبه فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيوقف و محطوطة على ventilator. حبيبة استقلت سيارة من التجمع الأول، وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة 6:50. مامتها كلمتها في التليفون مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالي أوي”.

وذكر المنشور: "الراجل كان بيتخانق في التليفون. حبيبة طلبت منه يوطي الكاسيت قالها لأ وكان بيبرطم بالكلام. مامتها مكنتش سامعه هو بيقول إيه، قالتلها (ماله ده؟) حبيبة قالت لها: مش عارفه ماله وقفلت بعدها".

وورد في المنشور: "أصحاب حبيبه كلموها يشوفها وصلت فين، رد عليهم واحد قال لهم صاحبة التليفون دي وقعت من العربيه قعدت تتشقلب لحد ما اتخبطت في الحاجز الأسمنتي اللي على طريق السويس. ولما راح يسألها إيه اللي حصلك، قالت: Uber كان عاوز يخطفني وجالها تشنجات وفقدت الوعي".

واختتم المنشور: «أنا معرفش حصل إيه يخوفها بالشكل ده. ترمي نفسها والعربيه بتجري بس أنا عارفة كويس إن حبيبه بتخاف على نفسهاـ وأكيد هو رعبها والسواق اختفى بعد وقعت، ولا طلب إسعاف ولا وقفلها وقفل موبايله. أنا عاوزه أختي ترجعلنا. ادعوا لنا. أنا عاوزة أجيب حقها».