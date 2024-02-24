بريطانيا تعزز احتياطيات المدفعية الأوكرانية بـ 245 مليون جنيه إسترليني

أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم السبت، أن المملكة المتحدة ستقدم 245 مليون جنيه إسترليني دعمًا على مدار العام المقبل لشراء وتنشيط سلاسل التوريد لإنتاج ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا.

وقال شابس، في تصريح له على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثالث، فإن التصميم الراسخ والمرونة التي يتمتع بها شعب أوكرانيا الشجاع لا تزال تلهم العالم، وعلى الرغم من كل الصعاب تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من استعادة نصف أراضيها".

وأضاف وزير الدفاع البريطاني أن "أوكرانيا لا تستطيع الفوز في هذه المعركة دون دعم المجتمع الدولي، ولهذا السبب نواصل بذل كل ما يلزم لضمان قدرة أوكرانيا على مواصلة الكفاح نحو النصر".

وأوضح شابس أن ما يقرب من ربع مليار جنيه إسترليني من التمويل البريطاني سيعمل على تعزيز مخزوناتها الحيوية من ذخيرة المدفعية، بينما تكمل القوات الجوية الملكية تسليم المزيد من الصواريخ المتقدمة الخارقة للدبابات.

ويأتي إعلان اليوم، الذي تبلغ قيمته 245 مليون جنيه إسترليني، بعد عامين من إطلاق الرئيس الروسي بوتين العملية العسكرية على أوكرانيا، حيث أثبتت المدفعية أهميتها الحاسمة في نجاحات أوكرانيا في ساحة المعركة.

وقد اشتهرت أوكرانيا بشكل خاص باستخدامها الفعال للغاية لمدفعيتها لإطلاق نيران مضادة للبطاريات، باستخدام طائرات بدون طيار وأنظمة الرادار التي توفرها المملكة المتحدة لتحديد مواقع المدفعية الروسية النشطة بسرعة والرد بسرعة على النيران لتدميرها.

وتقود المملكة المتحدة الدعم الدولي للقوات المسلحة الأوكرانية لمدة 10 سنوات منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لأول مرة في عام 2014، حيث قامت بتدريب أكثر من 60 ألف مجند جديد منذ عام 2015 وخصصت ما يقرب من 12 مليار جنيه إسترليني من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية منذ ذلك الحين.