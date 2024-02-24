محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع الديوان العام بالطور (صور)

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، شارع الديوان العام، بطور سيناء، ضمن أعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة.

ويبلغ طول الطريق 1 كيلو متر، يشمل حارتين للمرور بعرض 10 امتار لكل حارة، وجزيرة وسطى وأعمال تجميل وأشجار علي جانبي الطريق .

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وعددا من مديري مديريات المحافظة، والمهندس خالد الغنام، ممثل الشركة المنفذة للطريق.

يشار إلى أنه جرى دهان واجهات جميع العمارات السكنية الواقعة بنطاق شارع ديوان عام المحافظة، التي تنفذ بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالشارع.

وأوضح رئيس المدينة أن أعمال تطوير شارع ديوان عام المحافظة، تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشآت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وذلك ضمن خطة المدينة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والمحورية لاكتمال الشكل الحضاري للمدينة.

واضاف: أنه جرى تطوير الطريق بداية من أمام منطقة البنوك حتى ديوان عام المحافظة، والطريق من اتجاهين، ويصل عرض كل اتجاه 10.5 متر، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، كما جرى تجميل وزراعة الطريق، لكونه يعد من أهم شوارع المدينة الرئيسية.

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