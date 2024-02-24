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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع ترزي طعنا في مشاجرة بالعجوزة

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي ترزي مصرعه طعنا في مشاجرة مع آخرين بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "عمر ه" 18 سنة، ترزي مصاب بطعنتين نافذتين ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بأرض اللواء بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول سائق "شقيق المتوفى"، وطرف ثان، مقاول ونجل عمه، تدخل خلالها المجني عليه لمناصرة شقيقه ولقي مصرعه طعنا على يد الطرف الثانى، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

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