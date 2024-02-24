السفارة الألمانية بالقاهرة: الحرب الروسية الأوكرانية زعزعت النظام العالمي

أصدرت السفاره الألمانية بالقاهرة اليوم بيانا حصلت البوابة نيوز على نسخة منه جاء فيه: أن كل من وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبولاندا وأوكرانيا قد أصدروا بيانًا مشتركًا بمناسبة مرور عامين على الحرب في أوكرانيا.

وجاء نص البيان المشترك كالتالي: «قبل عامين من اليوم، شاهد العالم برعب اندلاع الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، محطمًا السلام على القارة الأوروبية، لقد تسببت هذه الحرب الوحشية، المتمادية في العدوان والاستهانة بالقانون الدولي، في معاناة هائلة للشعب الأوكراني، وأودت بحياة العديد من الأبرياء وزعزعت النظام العالمي».

وأكد البيان، إن هذه الحرب لم تبدأ فعليا في عام 2022، ولكن عدوان روسيا على أوكرانيا يعود إلى عام 2014، مع الاحتلال المؤقت لشبه جزيرة القرم وغزو منطقة الدونباس.

وشدد البيان علي وحدة بلداننا في إدانة العدوان الروسي الذي ينتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ونتضامن مع شعب أوكرانيا الشجاع.

وأوضح البيان المشترك، أن هذه الحرب تحمل عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الأوروبية، وتهدد المبادئ الأساسية للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد، كما أنها تقوض الأمن الغذائي العالمي، مما يشكل تحديات كبيرة للناس الأبرياء الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في مصر.

وأختتم البيان: نقف مع أوكرانيا ليس فقط من أجلها، بل من أجل حماية مبادئ القانون الدولي التي توجِّهنا في جميع النزاعات الدولية، بالاضافة الحرب المستمرة في غزة.