بفضل صفقة رأس الحكمة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم.. «خبراء» ينصحون المواطنين بالشراء كاستثمار آمن

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت، انخفاضًا كبيرًا خلال هذه الفترة، وكذلك سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وخاصةً بعد الإعلان أمس الجمعة عن توقيع صفقة استثمار في رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ليصل إلى 3200 جنيه، منخفضًا بنسبة 7.1%، ليغلق عند هذا الحد في جلسات تداول أمس ومستهل تداول اليوم السبت، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم ليباع بـ 3714 جنيهًا، مقابل 3600 جنيه في حالة الشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 لـ 2785 جنيهًا للبيع، في المقابل 2700 جنيه في حالة الشراء، ويباع جرام الذهب عيار 14 بسعر 2116 جنيهًا، مقابل 2100 جنيه في حالة الشراء، وتراجع سعر الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات عند 26000 جنيه للبيع، في المقابل سجل في الشراء 25200 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في آخر تعاملات بورصات الذهب مساء أمس الجمعة، لتسجل أونصة 2037 دولارًا للبيع، مقابل 2036 دولارًا للشراء.

كشف تقرير صادر عن مؤسسة «جولدمان ساكس» المالية، أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقًا لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.

وأوضح التقرير، أن التدفقات من العملات الأجنبية ستوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكمات العملات الأجنبية المطلوبة، وتوقع البنك أنه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة قد يتم تخفيض سعر الصرف الرسمي.

وفي هذا السياق، نصح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، المواطنين حاليًا بشراء الذهب في ظل استقرار أسعاره وانخفاضها، الأمر الذي سيستمر خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع عودة الدراسة في المدارس والجامعات وقدوم شهر رمضان، والبعد عن شرائه وأسعاره مرتفعة.

الاستثمار الآمن

كما يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الذهب من الاستثمارات الآمنة التي يلجأ إليها المصريين على مستوى العالم وليس في مصر فقط، الأمر الذي يعتمد عليه بعض الفئات كنوع من الاستثمار في مداخراتهم، موضحًا أن أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضًا ملحوظًا حيت ترتبط أسعاره بالبورصات العالمية والمضاربات سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا، وكذلك القوة الشرائية للأسهم داخل البورصات.

ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المضاربة في البورصات عالمية وتحديد الأسعار لا يرتبط بالحدود الاقتصادية الحالية، ناصحًا المواطنين الذين يستثمرون أموالهم في الذهب بالشراء في الوقت الراهن في ظل انخفاض أسعاره خلال هذه الفترة.