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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

استبعاد محمد رضا بوبو من قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي

محمد رضا بوبو لاعب
محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
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استبعد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، صانع الألعاب محمد رضا بوبو من مواجهة مازيمبي لعدم اكتمال شفائه.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض بوبو لنزلة برد شديدة منذ وصول بعثة بيراميدز إلى لوبومباشي ولم يشارك في التدريب الأول للفريق، قبل أن يشارك في الثاني.

وفضل الجهاز الفني بعد التشاور مع الجهاز الطبي استبعاد بوبو من المباراة لعدم اكتمال شفائه بشكل كامل، واستمرار معاناته من آثار نزلة البرد ليغيب عن لقاء مازيمبي.

كما قرر يورتشيتش استبعاد الحارس الثالث الشاب يوسف نادر، واللاعب الجناح محمود زلاكة، بجانب المدافع الدولي أحمد سامي بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة.

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