طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم استعداداً لفاركو

يختتم فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته اليوم، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غداً الأحد بإستاد حرس الحدود بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدورى العام .

حيث يؤدى الطلائع مرانه الأخير اليوم بملعبة باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، بعدة يختار عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قائمة اللاعبين المسافرة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق حتى موعد المباراة ، التى ستشهد غياب الثلاثى : حسام دقدوق وحسن مجدى ومحمد سمير بسبب الإصابة .

فقد أثبتت الأشعة إصابة المدافع التونسى حسام دقدوق بجزع فى الرباط الداخلى للركبة ، بينما يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، أما محمد سمير فيعانى من الإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية ، ويخضع الثلاثى حالياً لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل العودة للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات .

فى الوقت نفسه يستعيد طلائع الجيش أمام فاركو جهود الثنائى : كريم طارق وأحمد الشيخ ، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة .

كان الفريق قد واصل تدريباته الجادة خلال الفترة الماضية بملعبة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بمشاركه جميع اللاعبين تحت قيادة المدير الفنى عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون ، ووضح من خلال التدريبات ارتفاع الروح المعنوية لجميع اللاعبين ، فى ظل الإهتمام والمتابعة التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى من مجلس إدارة النادى .