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السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم استعداداً لفاركو

تدريبات طلائع الجيش
تدريبات طلائع الجيش
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يختتم فريق طلائع الجيش لكرة القدم تدريباته اليوم، استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غداً الأحد بإستاد حرس الحدود بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدورى العام .

حيث يؤدى الطلائع مرانه الأخير اليوم بملعبة باستاد جهاز الرياضة العسكرى ، بعدة يختار عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قائمة اللاعبين المسافرة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق حتى موعد المباراة ، التى ستشهد غياب الثلاثى : حسام دقدوق وحسن مجدى ومحمد سمير بسبب الإصابة .

فقد أثبتت الأشعة إصابة المدافع التونسى حسام دقدوق بجزع فى الرباط الداخلى للركبة ، بينما يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع ، أما محمد سمير فيعانى من الإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية ، ويخضع الثلاثى حالياً لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل العودة للتدريبات الجماعية ومن ثم المباريات .
فى الوقت نفسه يستعيد طلائع الجيش أمام فاركو جهود الثنائى : كريم طارق وأحمد الشيخ ، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة .

كان الفريق قد واصل تدريباته الجادة خلال الفترة الماضية بملعبة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بمشاركه جميع اللاعبين تحت قيادة المدير الفنى عبد الحميد بسيونى والجهاز المعاون ، ووضح من خلال التدريبات ارتفاع الروح المعنوية لجميع اللاعبين ، فى ظل الإهتمام والمتابعة  التى يلقاها الفريق والجهاز الفنى من مجلس إدارة النادى .

حرس الحدود فاركو دورى العام طلائع الجيش