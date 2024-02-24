إنشاء أكبر مجمع للمخلفات بمصر على مساحة أكثر من 1200 فدان

علق الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، على إنشاء أكبر مدينة متكاملة للمخلفات في مدينة العاشر من رمضان وهي الأكبر في الشرق الأوسط، قائلا: "هذا المشروع كبير جدا وكان حلما بالنسبة إلينا وجاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع البنك الدولي لإنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في مصر".

وأضاف "أبو سنة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "هذا المجمع يقام على أكثر من 1200 فدان ومتوقع أن يخدم منظومة إدارة المخلفات لمدة 50 سنة ويخدم القاهرة الكبرى".

وتابع: "فكرة المشروع تقوم على إنشاء خلايا لإدارة المخلفات بكل أنواعها مثل الخطرة والبلدية والطبية والهدم والبناء والإلكترونية، كما ان الدولة تؤسس البنية التحتية كاملة ثم تطرحها للاستثمار بتكنولوجيا على أعلى مستوى".

وواصل: "بالتعاون مع البنك الدولي، تم العمل منذ 3 شهور وخلال 9 شهور سنكون قد أنهينا المدينة في العاشر من رمضان، وتعتبر هذه المدينة إضافة لمنظومة إدارة المخلفات التي بدأت في عام 2019، وهذا المشروع يربط بين جودة الهواء وإدارة المخلفات".

