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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. سيدات طائرة الأهلي تواجه الصيد في نصف نهائي كأس السوبر

فريق طائرة سيدات
فريق طائرة سيدات الأهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت مع نظيره فريق الصيد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للكرة الطائرة.
وتقام المباراة في الثالثة عصر اليوم على صالة اتحاد الشرطة، ويسعى الأهلي للفوز على الصيد والتأهل إلى النهائي في حملة الدفاع عن اللقب.
 وحرص إبراهيم فخر الدين المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي على عقد جلسة لتحفيز اللاعبات والتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات خلال اللقاء.
 وتوج فريق سيدات طائرة الأهلي بلقب كأس السوبر المصري الموسم الماضي بعد الفوز على الصيد في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

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