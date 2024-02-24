اليوم.. محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالعمرانية

يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالعمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة وعروض جيدة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم ، ويقام المعرض بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية على مساحة 2000 متر، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

واكد راشد أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة بعدد من الأحياء منها

:"الطالبية - مركز ومدينة البدرشين - إمبابة - معرضان في مدينة 6 أكتوبر" وذلك بضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار ، ويتيح طوال فترة عمله كل أنواع المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش.