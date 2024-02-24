«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والعظمى 27 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 27 درجة والصغرى 17 درجة، ورياح نشطة 36 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 19 درجات، والصغرى 4 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24.

طابا الصغرى 12 والعظمى 23.

كاترين الصغرى 4 والعظمى 19.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 24.

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

كانت العاصمة طور سيناء، قد تعرضت أمس الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، المسافرين وقائدي السيارات بطول الطريق الدولي في طور سيناء، ضرورة توخي الحذر، وذلك بسبب احتمالية زيادة هطول الأمطار.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء.

وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.