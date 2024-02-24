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السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على مدينة خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، غارات جديدة مكثفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنذ قليل، نفذ الاحتلال قصفًا مدفعيًا على شرق مدينة رفح الفلسطينية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي. 

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من الآليات العسكرية قرية التوانة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، ونفذ الاحتلال اقتحام بالآليات العسكرية في مدينة قلقيلية، ونشر قناصته فوق أسطح المباني العالية داخل المدينة، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية عربونة شمال شرق ‎مدينة جنين.

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