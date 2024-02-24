ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين في بورسعيد

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، من فرز أصوات الناخبين المشاركين بالانتخابات.

أعلن المهندس أحمد عبد الواحد، رئيس اللجنة الانتخابية بالنقابة، عن نتيجة فرز أصوات الناخبين، حيث بلغ إجمالي أصوات الناخبين 1064 صوت، منهم 992 صوت صحيح، و72 صوت باطل، وفاز بمقعدي الهندسة الميكانيكية كلا من: المهندس محمد الخولي بإجمالي أصوات 463 صوت، والمهندس وائل حرز 457 صوت، وفاز بمقعدي الهندسة الكهربائية كلا من: المهندس مصطفى الزلاط 620 صوت، والمهندس خالد عرفة 548 صوت، وفاز كل من: المهندس الدكتور أحمد الشرقاوي 471 صوت والمهندس عمرو نوفل 445 صوت والمهندس عمرو الجدع 445 صوت بمقاعد الهندسة المدنية.

وتنافس 19 مرشحًا من مهندسي بورسعيد في الانتخابات للفوز بـ 7 مقاعد، منهم 8 مرشحين تنافسوا على 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني، و4 مهندسين على مقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، و7 مهندس على مقعدين لشعبة الهندسة الميكانيكية.