اليوم.. الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة «الزوجة القاتلة» بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمة "س.ع.ا" محبوسة أمام محكمة؛ وذلك لاتهامها بقتل زوجها فى المرج فى ظروف غامضة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة "س.ع.ا" أوعز لها شيطانها بارتكاب جريمة قتل عمد لزوجها مع سبق الإصرار والترصد وبأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" للوصول لمبتغاها وهى القضاء على زوجها تاركة 3 أطفال وقد تمت الجريمة المشار إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة بأن الغيرة هى السبب وراء ارتكاب الجريمة حيث أن المتهمة علمت من أحد جيرانها نية الزوج من الزواج بأخرى بخلاف الحقيقة مما غرز بها دافع الانتقام منه، وما أن أعدت خطة شيطانية لارتكاب جريمتها فاستلت سكين أبيض من مطبخها وانهالت عليه بطعنات قاتلة بالصدر بالبطن أوردتها تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفى إلى رحمة مولاه التى أدت إلى الوفاة.

وكانت قد توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوحدة مباحث المرج إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة بأن أوهمت ذوي المجني عليهم على تغيبه وأنها لا تعلم شيء عنه إلا أن شقيق المجني عليه كان السبب وراء اكتشاف الجريمة عندما عثر على جثته داخل عقار المنزل بعدما قررت المتهمة التخلص من الجثة والمضي قدمًا نحو إبعاد الاشتباه عنها، وبتتضيق الخناق حول المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسها على ذمة التحقيقات وبعد الانتهاء أمرت بإحالتها محبوسة لمحكمة الجنايات لمعاقبتها وفق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قانون العقوبات.