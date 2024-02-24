باير ليفركوزن يواصل سلسلة اللا هزيمة في الدوري الألماني

واصل فريق باير ليفركوزن، تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الألماني، بفوز على ماينز بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة، على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البوندسليجا.

ونجحت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في تخطي ماينز، لتواصل تحقيق سلسلة اللا هزيمة في الدوري الألماني بالموسم الكروي الحالي 2023-2024.

افتتح السويسري جرانيت تشاكا التهديف لصالح السود والحمر في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورد دومينيك كوهر بهدف التعادل للضيوف في الدقيقة السابعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، سجل روبرت أندريخ الهدف الثاني لفريق باير ليفركوزن في الدقيقة 68 من صناعة فلوريان فيرتز.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه جيسيك نجانكام لاعب ماينز في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، كسر باير ليفركوزن رقم بايرن ميونخ، محققًا أطول سلسلة لاهزيمة في تاريخ أندية ألمانيا في جميع المسابقات، وذلك بـ33 مباراة بدون خسارة.

وبتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 61 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ الوصيف، بينما تجمد رصيد ماينز عند 15 نقطة بالمركز السابع عشر قبل الأخير.