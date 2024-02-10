كتيبة ألونسو تواصل الإبداع.. باير ليفركوزن يقسو على بايرن ميونخ بالدوري الألماني

واصل فريق باير ليفركوزن، مساء اليوم السبت، انتصاراته في بطولة الدوري الألماني، باكتساح ضيفه بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باي أرينا في قمة الجولة 21 من البوندسليجا.

وقسى ليفركوزن على البايرن بنتيجة 3-0 في قمة الدوري الألماني، ليوسع الفارق بينه وبين البافاري إلى 5 نقاط في صراع الصدارة.

انتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم باير ليفركوزن بهدف سجله جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 18 من صناعة زميله روبرت أندريخ.

وفي الشوط الثاني، أحرز أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يختتم جيريمي فريمبونج الثلاثية في الدقيقة 90+5,

وبهذا الفوز، أصبح باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، أول ناد وأول مدرب في تاريخ أندية ألمانيا لا يخسر في أول 31 مباراة في الموسم في جميع البطولات.

وبتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ وصيف الترتيب حتى الآن.