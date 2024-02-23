حملات تموينية بالإسكندرية للرقابة على الأسواق قبل رمضان

قامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة و فريق العمل التابع له بحملات بنطاق المحافظة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٥٠ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

و شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد على رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٢٦ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٩ محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

كما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمنفذ من منافذ مشروع جمعيتى مخالف، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضرين بيع سكر بسعر أزيد، تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

و قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة و اشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لأحد محلات العلافة لحيازته أرز مجهول المصدر و تخريز كمية ٣٠٠ كجم، تحرير محضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٧ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الادارة و فريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ١٥ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

و قامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و تحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٣٠ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، تحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و قد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق، وتحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية.