دراما رمضان.. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "كوبرا"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "كوبرا"، البرومو الدعائى للمسلسل، للمشاركة فى الموسم الرمضاني المقبل، والمشارك ضمن منافسات دراما رمضان.

https://www.instagram.com/reel/C3s0NRKoamy/?igsh=MWs5cnVjdW1qcjBrbA==

وظهر من خلال البرومو النجم محمد إمام بطل العمل، وهو بطريقة تشويقية يستكشف بعد المواقف التى سيمر بها من خلال أحداث العمل.

المسلسل بطولة محمد إمام، علاء مرسي، منه فضالى، أوس أوس، محمد ثروت، تأليف أحمد أبو يزيد والإخراج أحمد شفيق.

يشارك الفنان محمد إمام فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أبو نسب"، والذى يحقق نجاح كبير منذ بدور العرض السينمائى وحتى الآن داخل مصر وخارجها.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يقع فى غرام فتاة والدها مجرم خطير، ويتورط الشاب فى المطاردات الخطرة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى كوميدي.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدواني، وفاء عامر، صلاح عبدالله، هالة فاخر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.