وزير الشباب يشهد منافسات نهائي البطولة الإفريقية للمواي تاي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات نهائي البطولة الأفريقية للمواي تاي، بحضور ستيفن فوكس أمين عام الاتحاد الدولى للمواى تاى ونائب رئيس سبورت اكورد ورئيس منظمة الايامز الرياضية، محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصرى للمواى تاى، وكذلك حضور المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



أكد الدكتور أشرف صبحي ، أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات، والأحداث الكبرى بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة السياسية، والذي جعل مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية



وأشار إلى أن ذلك يأتى في ضوء ثقة الاتحادات الدولىة في قدرات الدولة المصرية التي أثبتت نجاحًا كبيرًا في البطولات التي احتضنتها خلال الفترة الماضية، ومازالت حتي الآن في استضافتها بشكل متتالي لافت للنظر من مختلف دول العالم.



كما تحدث وزير الشباب والرياضة عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



يشارك في منافسات البطولة الإفريقية للمنتخبات للمواي تاي 11 دولة هم: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، موريشوس، الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، والكونغو، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.