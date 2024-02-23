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الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

بالصور.. صفاء سامى تتحدى المستحيل وتبدع فى رياضة القوس والسهم رغم فقدان البصر

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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استطاعت صفاء سامى إمام البالغة من العمر 25عاما  والحاصلة على ليسانس اصول دين جامعه الازهر أن تكون واحدة من أهم لاعبى رياضة القوس والسهم  وأن تقهر معاناتها و تثبت نفسها بالحصول على أعلى درجات التميز فى الرياضة بكل عزيمة وإرادة .

 

ولدت الشابة المصرية صفاء وكان يوجد عندها عده مشاكل في عينيها ومع مرور فقدت نظرها بالتدريج ولكن ذلك لم يكن سوى دافع جعلها تصبح  رياضية تحترف رياضة القوس والسهم  متجاوزة حاجة هذه اللعبة للبصر في تحديد الأهداف .

 

لتروي قصتها كيف استطاعت تحقيق تلك الانجازات واختيار رياضة القوس والسهم لتصل لتلك الابداع باحترافية رغم فقدانها لحاسة البصر.

 

 وتقول انها تعلمت كيفية الإمساك بالقوس والسهم وبدأت في إصابة الهدف من مسافة 5 أمتار، ثم 18 مترا وإصابة الهدف من مسافة 25 مترا ومسافة 30 مترا حيث أنها سافرت أنجلترا ومثلت مصر في بطوله لرياضه القوس والسهم في مدينه بيرمنغهام بانجلترا وحصولها علي المركز التاسع عالميا علي مسافه 30 مترا واصابة الهدف من موقعها على منصة  دون استخدام البصر.

 

وتقول بدايتي في رياضه القوس والسهم منذ شهر 3 -2023 بنادي فروسيه الحرس الجهوري بدأت اتمرن مع كابتن هديل رسلان مدربه منتخب مصر لرياضه القوس والسهم للمكفوفين وكنا في معسكر مغلق بالنادي وكان ايام  تدريباتها ٥ ايام في الاسبوع عدد ٤ ساعات لتأهيلي لبطوله انجلترا بمدينه برمنغهام و كانت اول بطوله عالميه لمصر في رياضه القوس والسهم للمكفوفين.

 

ومن اكثر الصعوبات اللي واجهتني  هى ردود فعل الناس عندما كانوا بيسألون كيف لكفيفه تلعب اللعبه دي ؟!! " اكيد في الاول الموضوع كان بيضايقني شويه لكن بعد كدا قررت أن انا اتحدي نفسي وأثبت نفسي اني أقدر وكان اكثر الداعمين لي هى ماما كانت تيجي معايا التمرين و حقيقي هي اكبر داعم لي في اللعبه.

 

وحلمي أن انا اكون مذيعه بجانب رياضه القوس والسهم وان انشر الرياضه في مصر وأقدر اساعد كل المكفوفين أنهم يجربوا ويثبتوا نفسهم لأنهم هيقدروا لأن مفيش حاجه اسمها انا مش هقدر. 

 

 وأتمني أن أمثل بلدي وأحصل علي ميدالية ذهبية لتكون بلدي فخوره بي .

 

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عزيمة قوت رياضة إرادة القوس والسهم