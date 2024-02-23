الاتحاد الأوروبي يشدد الخناق على روسيا واعتماد الحزمة الـ13 من العقوبات

في خطوة جديدة لزيادة الضغط على روسيا، رحبت المفوضية الأوروبية باعتماد المجلس الأوروبي الحزمة الـ13 من العقوبات ضد روسيا، وذلك بعد مرور عامين على بدء الحرب في أوكرانيا.

وأكدت المفوضية في بيان لها اليوم، أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وشعبها لا يزال قويًا كما كان دائمًا، وأن أوروبا موحدة ومصممة على مواصلة الدفاع عن قيمها ومبادئها التأسيسية.

تُركز هذه الحزمة على زيادة تقييد وصول روسيا إلى التكنولوجيات العسكرية، مثل الطائرات بدون طيار، كما تتضمن إدراج شركات وأفراد إضافيين يشاركون في المجهود الحربي الروسي.

وبحسب البيان، وصل عدد الأفراد المدرجين في القائمة إلى أكثر من 2000 شخص، مما يشكل ضربة قوية لأولئك الذين يمكّنون روسيا من شن حرب غير قانونية ضد أوكرانيا.

أكدت المفوضية على أن التنفيذ الكامل للعقوبات يعد أمرًا بالغ الأهمية، لحرمان موسكو من الإيرادات والسلع والتكنولوجيا التي تحتاجها لتغذية حربها.



ستواصل المفوضية دعم الدول الأعضاء لضمان التنفيذ الفعال للتدابير، فضلا عن العمل بشكل وثيق مع دول ثالثة للتعامل مع محاولات التحايل الروسية.