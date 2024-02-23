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الجمعة 23 فبراير 2024
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فضائيات

أستاذ فقه يحسم الجدل حول حكم صيام النصف من شعبان

النصف من شعبان
النصف من شعبان
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حسم الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول حكم صيام النصف من شعبان، قائلا: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،  أخبرنا بفضل صيام نهارها وقيام ليلتها".


وقال  خلال حلقة خاصة عن "فضل ليلة النصف من شعبان"، على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

وتابع: "سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، وجهنا بالقيام والذكر ليلة النصف من شعبان وكذلك صيام صبيحة هذه الليلة لكى يغفر لنا وندخل الجنة ".

الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر النصف من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم