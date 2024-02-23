أقوى رد على المشككين فى فضل ليلة النصف من شعبان

رد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان، قائلا: "ورد في فضلها أحاديث نبوية كثيرة حسنة".

وقال خلال حلقة خاصة عن "فضل ليلة النصف من شعبان"، على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "تردد على ألسنة البعض ان الاحاديث التى جاءت فى فضل هذه الليلة ضعيفة، فهناك قاعدة عند اهل العلم ان الحديث الضعيف يقوى بعضه بعضه".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من صيام شهر شعبان، فلماذا يكون هناك فضل لنهار الشهر ولا يوجد له فضل فى قيام وذكر ليلة النصف من شعبان".



