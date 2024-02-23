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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أقوى رد على المشككين فى فضل ليلة النصف من شعبان

النصف من شعبان
النصف من شعبان
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رد الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، على المشككين في فضل ليلة النصف من شعبان، قائلا: "ورد في فضلها أحاديث نبوية كثيرة حسنة".
وقال  خلال حلقة خاصة عن "فضل ليلة النصف من شعبان"، على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "تردد على ألسنة البعض ان الاحاديث التى جاءت فى فضل هذه الليلة ضعيفة، فهناك قاعدة عند اهل العلم ان الحديث الضعيف يقوى بعضه بعضه".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  كان يكثر من صيام شهر شعبان، فلماذا يكون هناك فضل لنهار الشهر ولا يوجد له فضل فى قيام وذكر ليلة النصف من شعبان".


 

أستاذ الحديث الأزهر الشريف النصف من شعبان