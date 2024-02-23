وكيل الرياضة بجنوب سيناء يشهد نهائي دوري مراكز الشباب باستاد الطور

شهد مبروك الغمريني، رئيس مركز ومدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة لكرة القدم،في المباراة التي تجمع بين فريق مركز شباب الساحل بطل النسخة التاسعة مع نظيره مركز شباب أبو زنيمة، اليوم الجمعة، باستاد طور سيناء الرياضي.

واسفرت نتيجة الشوط الأول عن فوز فريق مركز شباب الساحل بهدف دون رد، وفي انتظار نتيجة نهاية الشوط الثاني والمباراة لمعرفة من سيتوج ببطل دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

يشهد المباراة أحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة ، والمهندس سامي العقبي، وكيل مديرية الزراعة ، وجمع غفير من محبي ومشجعي كرة القدم لكلا الفريقين.

تقيم الدوري وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وتنفذه مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بقيادة محمد فتحي، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية، ويقام الدوري ولأول مرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية. كما اكد أهمية دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وفي سياق آخر اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع، المقامة على شواطئ مدينة طور سيناء، أمس الخميس، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومبروك الغمريني رئيس المدينة، وجرى تسليم شهادات التقدير والدروع للمشاركين كما أهدى الاتحاد شهاده تقدير لوكيل الوزارة على الجهد المبذول لإنجاح البطولة.

الجدير بالذكر أن البطولة تستهدف المراحل العمرية من 8 سنوات حتى 25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، لافتا إلى أن هذه الرياضة تحتاج إلى مجهود بدني وعقلي، ويطلق عليها رياضة الملوك.

كما أنه جرى تنظيم معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق على الماء والمشاركين في أولمبياد باريس، قبل فعاليات البطولة، كما قام المشاركين بالتدريب داخل مياه شاطئ بمدينة الطور لعدة أيام قبل انطلاق البطولة.

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