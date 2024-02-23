المستشار الألماني شولتز يزور روما لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الدولية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت، عن زيارة المستشار أولاف شولتز إلى روما في الفترة من 1 إلى 2 مارس المقبل.

وذكر هيبستريت في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن شولتز سيعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيناقش الجانبان القضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف هيبستريت أن شولتز سيُقابل البابا فرانسيس في الفاتيكان يوم 2 مارس، وسيُصدر الجانبان بيانًا مشتركًا في ختام اللقاء.