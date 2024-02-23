فتح تُحذر من زحف استيطاني إسرائيلي يقوض فرص حل الدولتين

دعا الناطق باسم حركة فتح منير الجاغوب المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة للقانون الدولي في فلسطين، محذرًا من أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص حل الدولتين.

وفي مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة، قال الجاغوب إن إعلان إسرائيل عن عزمها إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة "يُمثل صفعة قوية للعالم أجمع، وخاصة للولايات المتحدة التي تدعم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الحرب على غزة".

وحذر الجاغوب من عواقب وخطورة التوسع الاستيطاني على الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية، منتقدًا صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاك إسرائيل للقرار الصادر من مجلس الأمن الخاص بإيقاف الاستيطان على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وشدد على إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والتّمسك بأرضه مهما كانت التضحيات، مستنكرًا ازدواجية المعايير في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة.