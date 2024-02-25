الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بلدية المحلة بالدوري الممتاز

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة بلدية المحلة الثلاثاء المقبل التي من المقرر أن تقام علي استاد القاهرة الدولي ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية على هامش المران من أجل تطبيقها في مباراة المُرتقبة يوم الثلاثاء والتي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل البقاء على حظوظه واستكمال مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في المباراة بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق المحلاوي التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري.

ويعكف المدير الفني للنادي الأهلي، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية منفردة وجانبا من تدريبات حراسة المرمى المتنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وقاد مارسيل كولر تدريبات الكرة للاعبين بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يدخل عمر كمال الوافد الجديد إلى صفوف القلعة الحمراء برفقة زميله محمود الزنفلي قائمة الفريق .

وكانت بعثة الأهلي إلى غانا واجهت بعض المصاعب، بدء من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة وتسببت في تأجيل السفر لمدة ساعتين، قبل أن تتعطل الطائرة من جديد في مطار أكرا بالعاصمة الغانية، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود، وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولو الأهلي والسفارة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح الخميس الماضي ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي، التي أقيمت بها مباراة ميدياما.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الغيابات داخل القلعة الحمراء مثل محمد الشناوي حارس المرمى، وخالد عبدالفتاح وإليو ديانج وأحمد نبيل كوكا والتونسي محمد الضاوي كريستو للإصابة، وأحمد عبدالقادر ومحمود متولي لعدم الجاهزية الفنية، ومروان عطية للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي ومحمود كهربا لظروف خاصة بناء علي إذن من الجهاز الفني.