محافظ الدقهلية: صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث سقوط سيارتين ميكروباص بترعة بطريق ميت غمر

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صرف مبلغ وقدره 50 ألف جنيه لكل رب أسرة متوفي، و25 ألف جنيه لكل فرد اعزب متوفي و5 آلاف جنيه لكل مصاب جراء حادث تصادم 2 سيارة ميكروباص مع عربيه كارو وسقوطهما بمياه ترعة الرياح التوفيقي علي طريق القاهرة المنصورة امام قرية ميت ناجى بنطاق مركز ومدينة ميت غمر والذي أسفر عن وفاة 5 وإصابة 17 آخرين.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة صرف هذه المساعدات وتلبية كافة احتياجات هذه الأسر.

وأكد المحافظ، ان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الأزمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

وأشار إلى انه فور وقوع الحادث تم تكليف كلا من الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث من خلال نقل المصابين الي المستشفيات وانهاء اجراءات دفن المتوفين وصرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين.

وأوضح مختار بأن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفيات الصحة لتلقي العلاج.