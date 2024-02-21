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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الدقهلية: 14 سيارة متنقلة لبيع السلع الرمضانية بالمراكز والمدن

محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال افتتاح معرض اهلا رمضان
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أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن توفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية تطوف المراكز والمدن علي مستوى المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصورة وحدها .

واضاف محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، إن توفير السيارات المتنقلة يأتي بالتوازي مع انطلاق معارض أهلا رمضان والمقرر ان تضم 21 معرض على مستوى المحافظة بكافة المراكز المدن مشيرا الى افتتاح معرضين بنطاق مدينة المنصورة بشارع الجيش في حي شرق وشارع عبدالسلام عارف في حي غرب المنصورة.

وأوضح المحافظ انه كلف وكيل وزارة التموين بضرورة تواجد الحملات التموينية المكثفة يومياً علي كافة المعارض للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار وعلي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع وايضا علي المحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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