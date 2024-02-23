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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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مساء اليوم.. انقطاع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية"،وذلك لمدة ٦ ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٣/ ٢ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة،  سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر ٣٠٠ مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد قطر ٣٠٠ مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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