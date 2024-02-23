الكلية المصرية الصينية بالسويس تفوز بالبرونزية في مسابقة Robot Sumo

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بفوز فريق Code X بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمسابقة Robot Sumo، متمنيًا للكلية وطلابها مزيدا من النجاح، لافتًا إلى أن تلك المسابقة تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتأسيس أجيال مبدعة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، ومستجدات العصر الرقمي، وكذلك تأهيلهم للوظائف الحديثة فى سوق العمل.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلاب المصرية الصينية وإدارة الكلية، مُقدما الشكر لجميع الفرق المشاركة من الكلية المصرية الصينية على أدائهم المشرف والذي حظي بإعجاب الجميع.

ومن جانبه - أشار الدكتور تامر نبيل عميد الكلية إلى فوز فريق XBang بالمركز الرابع، بعد أداء متميز في النسخة الثانية للمسابقة، المقامة في الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر.

وتابع عميد المصرية الصينية، أن المسابقة كانت بمشاركة 40 فريقا من الجامعة المصرية الروسية وجامعة قناة السويس، ومعهد العاشر للهندسة والتكنولوجيا، وجامعة بورسعيد.

فيما أوضح الدكتور أحمد السيد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن فريق Code X الحاصل على برونزية المسابقة يضم الطلاب أحمد إبراهيم شعيب، بلال وليد رفاعي، بولا باسم.

بينما أفاد الدكتور زكريا حسن المدرس بقسم الاتصالات والمشرف الميداني على المسابقة

أن الفريق العلمي المشارك Eccatronics team جاء بقيادة يوسف إبراهيم البحيري عن جامعة قناة السويس ممثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية في مسابقة Robot Sumo.

أما فريق XBang والحاصل على المركز الرابع فيضم الطلاب عز الدين معروف، عمرو حسام، رزان إيهاب، ونرمين عوسي.