وفد حماس يختتم زيارته لمصر بعد لقاءات مع رئيس المخابرات

أكدت حركة حماس، أن وفد قيادة الحركة يختتم زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام بعد إجراء عدة لقاءات مع رئيس المخابرات المصرية لبحث الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت حماس، أن وفد قيادة الحركة ورئيس المخابرات المصرية بحثا وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم.

وبحث وفد الحركة ورئيس المخابرات المصرية سبل الإغاثة والإيواء، لا سيما في شمال قطاع غزة.

وأكدت الحركة، أنه جرى التطرق إلى ملف تبادل الأسرى وما يخطط له الاحتلال في المسجد الأقصى في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية منع الفلسطينيين بالضفة الصلاة بالمسجد في رمضان.