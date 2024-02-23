توافد المهندسين على انتخابات التجديد النصفي

توافد عدد ملحوظ، من أعضاء نقابة المهندسين، على مقر انتخابات التجديد النصفي، والتي تُجرى على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

وقد انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا انتخابات التجديد النصفي في جميع النقابات الفرعية للمهندسين، وتستمر حتى السابعة مساءً، حيث تُعقد انتخابات التجديد النصفي لـنقابة المهندسين بالقاهرة، بساحة انتظار السيارات الغربي باستاد القاهرة.